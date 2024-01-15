Miras meselesinde kan aktı: 1 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde miras meselesi sebebiyle bir kişi akrabasını silahla vurarak yaraladı.

İnönü Mahallesi Karacasu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, M.B. ile kız kardeşi S.G. arasında miras meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada S.G.'nin eşi F.G., yanında bulunan silahla M.B.'yi ayağından vurarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.