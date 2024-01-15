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Miras meselesinde kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika
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Miras meselesinde kan aktı: 1 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde miras meselesi sebebiyle çıkan tartışmada bir kişi akrabasını silahla vurarak yaraladı. Olayın ardından yaralı hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Miras meselesinde kan aktı: 1 yaralı
15.01.2024 - 22:58,
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Miras meselesinde kan aktı: 1 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde miras meselesi sebebiyle bir kişi akrabasını silahla vurarak yaraladı.

İnönü Mahallesi Karacasu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, M.B. ile kız kardeşi S.G. arasında miras meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada S.G.'nin eşi F.G., yanında bulunan silahla M.B.'yi ayağından vurarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Miras meselesinde kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika


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