Mısır'da Gaz Boru Hattında Yangın: 3 Ölü, 13 Yaralı

Mısır'ın kuzeyindeki 6 Ekim şehrindi El Vahat yolu üzerinde doğal gaz boru hattında çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.

Mısır'da dün doğal gaz boru hattında yangın çıktı. Ülkenin kuzeyindeki 6 Ekim şehrindeki El Vahat yolu üzerinde meydana gelen yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Yangın nedeniyle çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi. Mısır Sağlık Bakanlığı, yaralılardan 8'inin Şeyh Zayed Uzmanlık Hastanesi'ne, 5'inin ise 6 Ekim Şehri Merkez Hastanesi'ne sevk edildiğini açıkladı.

Yangın kontrol altına alındı

Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, olayın bir inşaat firmasının doğal gaz şirketi NATGAS ile önceden koordinasyon sağlamadan yaptığı kazı çalışması sırasında meydana geldiğini ve bunun ölüm, yaralanma ve maddi zararla sonuçlandığını açıkladı. Yangının tamamen kontrol altına alındığını belirten bakanlık, doğal gaz hizmetinin şu anda normal şekilde sağlandığını ve olay yerinde onarım çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Başbakan komite kurulması talimatını verdi

Boru hattının zarar görmesinde sorumluluğu olup olmadığını belirlemek amacıyla bir kepçe operatörünün gözaltına alındığı bildirildi. Olayın ardından taziye mesajı yayımlayan Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli, olayın nedenlerini araştırmak üzere teknik bir komite kurulması talimatını verdi. - KAHİRE