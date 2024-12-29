Mısır'da Köpek Balığı Saldırısı: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
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Mısır'da Köpek Balığı Saldırısı: Bir Ölü, Bir Yaralı

Mısır'ın Marsa Alam bölgesinde köpek balığı saldırısında bir turist öldü, bir yaralandı.

29.12.2024 17:33
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Mısır'da köpek balığı saldırısında bir turist hayatını kaybederken bir turist yaralandı.

Mısır Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin tatil beldesi Marsa Alam'da köpek balığı saldırısında bir turistin hayatını kaybettiği bir turistin de yaralandığı kaydedildi. Turistlerin uyruklarına ilişkin açıklama yapılmazken, iskeleden denize girmenin yarından itibaren 2 günlüğüne yasaklandığı aktarıldı.

Bakanlık, saldırının Marsa Alam'ın kuzeyindeki iskelelerin yakınında belirlenen yüzme bölgesinin dışındaki derin sularda meydana geldiğini belirterek, iskelelerden denize girmenin yasak olduğunu ve iskelelerin Pazartesi gününden itibaren iki gün süreyle kapatılacağını açıkladı.

2023 yılının Haziran ayında kaplan köpek balığı saldırısında Rus bir turist hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz ay aynı bölgede bir turist teknesinin alabora olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de kaybolmuştu. - KAHİRE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mısır'da Köpek Balığı Saldırısı: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika

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