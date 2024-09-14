Mısır'da Tren Kazası: 2 Ölü, 29 Yaralı

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Mısır'ın Zagazig şehrinde iki yolcu treninin kafaya kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı.

Mısır'da tren yolculuğu kabusa döndü. Zagazig şehrinden İsmailiye şehrine gitmekte olan yolcu treni ile Mansoura şehrinden Zagazig şehrine gitmekte olan yolcu treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaralıların hastanelere kaldırıldığı ve kurtarma operasyonunun sürdüğü belirtildi. - KAHİRE