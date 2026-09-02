Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Dahab-Nuveyba yolunda otobüs kazası: 16 ölü, 28 yaralı
Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Dahab-Nuveyba yolunda meydana gelen otobüs kazasında 16 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Mısır Sağlık Bakanlığı, kazanın ardından bölgeye 20 ambulans gönderildiğini ve yaralıların tahliyesi için çalışma başlatıldığını açıkladı. Kaza, turistik bölgelerden Sina Yarımadası'ndaki ulaşım güzergahlarından birinde yaşandı.
Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Dahab-Nuveyba yolunda meydana gelen otobüs kazasında 16 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.
Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki turistik bölgelerinden Sina Yarımadası'nda ulaşım güzergahlarından birinde kaza meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen otobüs kazasında 16 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi yaralandı. Mısır Sağlık Bakanlığı, Dahab-Nuveyba yolunda yaşanan kazanın ardından bölgeye ilk yardım sağlamak ve yaralıları tahliye etmek üzere 20 ambulans gönderildiğini bildirdi.
Kaynak: İHA
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