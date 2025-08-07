MİT, FETÖ\'nün mahrem imamı Hakan Kahraman\'ı yurt dışına kaçmaya çalışırken yakaladı

Hakkında mahkumiyet kararı ve arama kaydı bulunan FETÖ'nün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonda yer alan Hakan Kahraman yurtdışına kaçma hazırlığındayken MİT operasyonuyla yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), FETÖ'ye bir darbe daha vurdu. FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi, örgütte mahrem imam pozisyonunda olan Hakan Kahraman, yurt dışına kaçmaya çalışırken MİT operasyonuyla yakalandı.
Ayrıntılar geliyor...
