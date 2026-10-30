MİT'ten Afganistan'da DEAŞ'a operasyon! Uğur Bahadır yakalandı - Son Dakika
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MİT'ten Afganistan'da DEAŞ'a operasyon! Uğur Bahadır yakalandı

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MİT\'ten Afganistan\'da DEAŞ\'a operasyon! Uğur Bahadır yakalandı
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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan vilayetine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. DEAŞ sözde Horasan vilayeti (ISKP) bünyesinde faaliyet yürüten "Abdullah" kod adlı Uğur Bahadır, MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, DEAŞ terör örgütü bünyesinde faaliyet yürüten "Abdullah" kod adlı Uğur Bahadır'ın Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçiş yaptığı belirlendi.

AFGANİSTAN-PAKİSTAN HATTINDA YAKALANDI

Bahadır'ın söz konusu bölgedeki DEAŞ kamplarında çeşitli görevler üstlendiği ve örgüt adına verilen talimatları yerine getirdiği tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Afganistan-Pakistan alanında düzenlenen operasyonla yakalanan Uğur Bahadır, Türkiye'ye getirildi.

ÖRGÜT İLİŞKİLERİNİ İTİRAF ETTİ

Terörist Uğur Bahadır, alınan ifadesinde Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yöneten "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun ile olan irtibatını anlattı. Bahadır ifadesinde ayrıca DEAŞ bünyesinde aldığı eğitimleri, örgüt adına kendisine verilen görevleri ve bölgedeki örgütsel faaliyetleri detaylarıyla paylaştı.

2024 YILINDA ÖRGÜTE KATILDI

Uğur Bahadır, 2024 yılında Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçerek terör örgütü DEAŞ bünyesine dahil oldu. Bahadır'ı örgüte yönlendiren kişinin, 2025 yılının başında yakalanan "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun olduğu belirlendi. Altun'un DEAŞ tarafından verilen görevleri yürüttüğü ve Türkiye'den bölgeye örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynadığı biliniyordu.

Öte yandan terörist Bahadır'ın, 2026'nın başında yakalanan DEAŞ medya birimi sorumlularından "Abu Ubeyde/ Abu İbrahim" kod adlı Ahmet Kazancı ile de Afganistan-Pakistan alanında birlikte hareket ettiği tespit edildi.

MİT'in gerçekleştirdiği operasyon ve çalışmalar neticesinde, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının engellendiği, örgütün unsur kazanımının deşifre edildiği ve faaliyet planlarının ele geçirildiği bildirildi.

Kaynak: İHA
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    Yorumlar (1)

  • Mustafa Bayrak Mustafa Bayrak:
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