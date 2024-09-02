MİT'in İstihbaratı ile Suriye'den Uyuşturucu Sevkiyatı Engellendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

MİT'in İstihbaratı ile Suriye'den Uyuşturucu Sevkiyatı Engellendi

MİT\'in İstihbaratı ile Suriye\'den Uyuşturucu Sevkiyatı Engellendi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'den Türkiye'ye yapılan uyuşturucu sevkiyatını engelledi. Temmuz ve Ağustos aylarında Barış Pınarı Harekatı bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 621 bin Kaptagon hap, 50 kilogram Afgan macunu ve 208 gram ateşbuz ele geçirildi.

02.09.2024 19:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİT'in istihbaratı Suriye'den Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatını engelledi

ANKARA - Suriye'den Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sağladığı istihbarat ile engellendi.

MİT'in istihbaratı Suriye'den Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatına ket vurdu. Suriye'de özgürleştirilmiş bölgelerden (Barış Pınarı Harekatı - Fırat Kalkanı Harekatı - Zeytin Dalı Harekatı) Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı ve ticarete yapan şebeke çökertildi.

MİT'in sağladığı istihbari ve teknik bilgiler sonucunda Temmuz ve Ağustos ayında Barış Pınarı Hareket Bölgesi'nde Rasulayn ve Tel Abyad Askeri Şurtaların gerçekleştirdiği operasyonlarla uyuşturucu şebekesinin içinde yer alan 26 şahıs gözaltına alındı.

Türkiye'ye gönderilmek üzere bekletilen toplamda 621 bin Kaptagon tipi hap, 50 kilogram Afgan macunu, 208 gram ateşbuz ele geçirildi. Uyuşturucu şebekesinin 3 aracına el konulurken 6 ev ve bir depo etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucunun Lübnan'dan hareketle Humus- Rakka rotası üzerinden özgürleştirilmiş bölgelere geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Barış Pınarı Harekatı, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Güncel, Şebeke, Şebeke, Suriye, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MİT'in İstihbaratı ile Suriye'den Uyuşturucu Sevkiyatı Engellendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:58 10 gündür aranıyordu 12 yaşındaki Sude Naz dedesinin evinde bulundu 10 gündür aranıyordu! 12 yaşındaki Sude Naz dedesinin evinde bulundu
19:14 Narin Güran’ın Amcası Tutuklandı, Avukatından Kamuoyu Baskısına İtiraz Narin Güran'ın Amcası Tutuklandı, Avukatından Kamuoyu Baskısına İtiraz
18:45 İzmir’de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında
18:38 Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı
17:50 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklandı 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı
10:52 8 aylık ayrılık yaradı Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi 8 aylık ayrılık yaradı! Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi
10:45 Ben Affleck’e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti
10:08 TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı
09:54 Hindistan’da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
09:48 Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener’e tokat attı Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener'e tokat attı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
09:47 Bursa’da iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen çocuk denize düştü Bursa'da iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen çocuk denize düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 20:48:32. #1.11#
SON DAKİKA: MİT'in İstihbaratı ile Suriye'den Uyuşturucu Sevkiyatı Engellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement