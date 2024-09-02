MİT\'in İstihbaratı ile Suriye\'den Uyuşturucu Sevkiyatı Engellendi

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MİT'in istihbaratı Suriye'den Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatını engelledi

ANKARA - Suriye'den Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sağladığı istihbarat ile engellendi.

MİT'in istihbaratı Suriye'den Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatına ket vurdu. Suriye'de özgürleştirilmiş bölgelerden (Barış Pınarı Harekatı - Fırat Kalkanı Harekatı - Zeytin Dalı Harekatı) Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı ve ticarete yapan şebeke çökertildi.

MİT'in sağladığı istihbari ve teknik bilgiler sonucunda Temmuz ve Ağustos ayında Barış Pınarı Hareket Bölgesi'nde Rasulayn ve Tel Abyad Askeri Şurtaların gerçekleştirdiği operasyonlarla uyuşturucu şebekesinin içinde yer alan 26 şahıs gözaltına alındı.

Türkiye'ye gönderilmek üzere bekletilen toplamda 621 bin Kaptagon tipi hap, 50 kilogram Afgan macunu, 208 gram ateşbuz ele geçirildi. Uyuşturucu şebekesinin 3 aracına el konulurken 6 ev ve bir depo etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucunun Lübnan'dan hareketle Humus- Rakka rotası üzerinden özgürleştirilmiş bölgelere geldiği öğrenildi.