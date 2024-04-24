MİT'in yakaladığı PKK'nın Almanya'daki sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı - Son Dakika
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MİT'in yakaladığı PKK'nın Almanya'daki sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı

MİT\'in yakaladığı PKK\'nın Almanya\'daki sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonuyla İstanbul'da yakalanan PKK/KCK'nın Almanya sorumlusu Saim Çakmak tutuklandı. Çakmak, Türkiye'ye giriş yaptığında MİT tarafından tespit edildi ve İstanbul Emniyetine bilgi verildi. Polis, 7 Nisan'da gerçekleştirdiği operasyonla Çakmak'ı yakaladı. Gözaltına alınan Çakmak, 9 Nisan'da tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

24.04.2024 19:01
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MİT'in yakaladığı PKK'nın Almanya'daki sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı

İSTANBUL - Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyetinin operasyonuyla İstanbul'da yakalanan bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Almanya sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bölücü örgütün sözde Almanya yapılanmasındaki kilit isimlerinden Saim Çakmak'ın Türkiye'ye giriş yaptığını tespit eden MİT unsurları, örgüt sorumlusunun İstanbul Beyoğlu'nda bir adreste olduğu bilgisine ulaştı. Yurtdışında Türkiye aleyhinde düzenlenen birçok eylem ve gösterilerde yer alan Çakmak'ın saklandığı yer, MİT tarafından İstanbul Emniyetine aktardı. İstihbarat servisinden bilgiler ışığında harekete geçen polis, hücre sorumlusunu 7 Nisan'da düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan PKK/KCK'lı Saim Çakmak, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 9 Nisan'da sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa MİT'in yakaladığı PKK'nın Almanya'daki sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT'in yakaladığı PKK'nın Almanya'daki sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı - Son Dakika
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