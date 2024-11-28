MİT, PKK İstihbarat Sorumlusunu Etkisiz Hale Getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK İstihbarat Sorumlusunu Etkisiz Hale Getirdi

MİT, Sincar'daki PKK/KCK istihbarat sorumlusunu başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

28.11.2024 00:02
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MİT'ten PKK'ya Irak/Sincar'da operasyon

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı PKK/KCK'nın sözde Sincar İstihbarat Sorumlusu Hevi kod Sadiye Muhammed Ahmed'i Irak'ın Sincar kentinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in istihbari çalışmaları neticesinde, Sadiye Muhammed Ahmed'in PKK/KCK'nın Sincar'daki istihbarat yapılanmasından sorumlu olduğu tespit edildi. MİT'in hedef listesine alınan Sadiye Muhammed Ahmed'in bulunduğu noktanın belirlenmesi üzerine teröristin her hareketi anlık takip edildi. Kendisini gizlemek amacıyla Yezidi halkın içerisinde yaşayan Hevi kod Sadiye Muhammed Ahmed, bölgedeki halkı örgütleyen örgüt yapıları ile askeri yapılanmaları denetleyerek Kandil'e rapor vermek ile görevliydi.

Faaliyetleri MİT tarafından deşifre edilen Hevi kod Sadiye Muhammed Ahmed'e operasyon kararı alındı. Operasyon için en uygun zamanda düğmeye basıldı ve Sadiye Muhammed Ahmed nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Hevi kod Sadiye Muhammed Ahmed'i kimdir?

Hevi kod adını kullanan Sadiye Muhammed Ahmed, PKK'ya 2001 yılında katıldı. Sadiye Muhammed Ahmed, örgüte katılmasından bu yana Suriye'de muhtelif bölgeler ile Irak'ta Kandil, Kerkük, Mahmur ve Sincar bölgelerinde faaliyet gösterdi. Bir dönem sahte kimlik kullanarak PKK/KCK'nın Mahmur Kampı Dış İlişkiler Sorumluluğunu yürüttü.

PKK/KCK adına Mahmur ile Sincar arasındaki ilişkiyi koordine eden Hevi kod Sadiye Muhammed Ahmed, son olarak PKK/KCK'nın Sincar İstihbarat Sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.

Kaynak: İHA

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