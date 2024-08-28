MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Gülistan Tekik'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Tekik, terör örgütünün faaliyetlerinde önemli bir rol oynuyordu.
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28.08.2024 11:53:50. #1.12#
SON DAKİKA: MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlusu Gülistan Tekik'i etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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