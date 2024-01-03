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MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlusu İslam Cehanfer'i etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlusu İslam Cehanfer'i etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer'i, Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta, Irak Süleymaniye Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi. MİT, YPG'nin sözde tabur sorumlusu İran asıllı 'Berhudan Kelhor' kod adlı İslam Cehanfer'in faaliyetlerini takibe aldı ve düzenlediği operasyonla onu etkisiz hale getirdi. Cehanfer'in, Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu bildirildi.

MİT, PKK/KCK\'nın sözde sorumlusu İslam Cehanfer\'i etkisiz hale getirdi
03.01.2024 - 10:46,
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer'i, Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta, Irak Süleymaniye Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, YPG'nin sözde tabur sorumlusu İran asıllı "Berhudan Kelhor" kod adlı İslam Cehanfer'in faaliyetlerini takibe aldı.

MİT, düzenlediği operasyonla, İslam Cehanfer'i Türkiye sınırına 200 kilometre uzaklıktaki Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi.

Suriye'de bulunduğu dönemde PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarının sorumluluğunu üstlenen ve yaralı örgüt mensuplarının tedavilerini gerçekleştiren Cehanfer'in, Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu bildirildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika 3.Sayfa MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlusu İslam Cehanfer'i etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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