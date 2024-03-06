MİT, PKK'nın Süleymaniye sorumlusu Hüsnü Kümek'i etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK'nın Süleymaniye sorumlusu Hüsnü Kümek'i etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Hüsnü Kümek'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

06.03.2024 09:51
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MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Hüsnü Kümek'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa MİT, PKK'nın Süleymaniye sorumlusu Hüsnü Kümek'i etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT, PKK'nın Süleymaniye sorumlusu Hüsnü Kümek'i etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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