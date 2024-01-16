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MİT, PKK/PAJK Suriye sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi
ANKARA - MİT, YPG'nin kadın yapılanması sözde sorumlularından Rihan Amude kod Liman SUWYEŞ'i Kamışlı'da gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Liman SUWYEŞ, PKK/PAJK Meclisi Üyesi ve PAJK Suriye sözde sorumlularındandı.
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