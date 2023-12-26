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MİT, PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Mehmet Şefa Akman'ı etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Mehmet Şefa Akman'ı etkisiz hale getirdi

MİT, silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Mehmet Şefa Akman'ı etkisiz hale getirdi.

26.12.2023 - 09:53,
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MİT, sınır ötesindeki başarılı operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Mehmet Şefa Akman'ı etkisiz hale getirildi.

OPERASYONLA ÖLDÜRÜLDÜ

MİT, teröristin silahlı eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. Hakkında terörden nitelikli aranma kaydı bulunan Akman MİT tarafından adım adım izlendi. Terör örgütüne eleman kazandırma ve silahlı-ideolojik eğitim faaliyetlerinde de bulunduğu öğrenilen terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Mehmet Şefa Akman etkisiz hale getirildi

SÖZDE SORUMLU OLARAK FAALİYET GÖSTERİYORDU

Bahoz Zagros kod Mehmet Şefa Akman, 2005 yılında örgüte katıldı. Kuzey Irak'ta 18 yıl faaliyet gösterdi. Mehmet Şefa Akman, son olarak PKK/KCK'nın Öz Savunma Birlikleri içerisinde Kuzey Süleymaniye sözde sorumlusu olarak faaliyet gösteriyordu.

Terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Mehmet Şefa Akman etkisiz hale getirildi
MİT, PKK\'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Mehmet Şefa Akman\'ı etkisiz hale getirdi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (5)
  • Muhammet Topaloğlu: Yıllardır bir adım ileriye gidemiyorlar 20-30 yaşındaki askerlerimizin canına kast etmekten baska bir eylemleri yok sonunuz yakın boş yere dağa çıkıp hem kendi hem başkalarının dünyasını karartıyorsunuz sonra geberip gidiyorsunuz.İnşallah akıllı nesil yeni nesil uymaz sizlere Yanıtla 20 1
  • Cankanali: Dünkü bir haber yorumunda da yazmıştım. Mehmetçik hepinizi gebertecek kökünüz kuruyacak. Ama biz bitmeyiz hazırda en az 75 mio Mehmetçik bekliyoruz. Yanıtla 13 1
  • EKREM Korkmaz: Devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti 18 yaşında. Yanıtla 5 1
  • salihb: Pkk ABD'nin kirli maşasıdır. kırmayla bitiremeyiz bu laneti. o bölgede öyle bir şey yapılmalı ki .İnsan olan bidaha korkudan yanaşamamalı. Yanıtla 5 0
  • Ali Kublay: Cehenneme odun lazım ateşin bol olsun pislik Yanıtla 4 0

Millî İstihbarat Teşkilatı, PKK, Saldırı, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MİT, PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Mehmet Şefa Akman'ı etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT, PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Mehmet Şefa Akman'ı etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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