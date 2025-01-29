MİT, Suriye'de PKK/YPG'nin sözde yöneticilerinden Şiraz Ömer'i etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, Suriye'de PKK/YPG'nin sözde yöneticilerinden Şiraz Ömer'i etkisiz hale getirdi

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Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yöneticilerinden Şiraz Ömer'i Suriye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Sözdar Afrin kod adıyla bilinen Şiraz Ömer'in terör örgütünün maliye yapılanması içinde yönetici olarak görev aldığı bildirildi.

29.01.2025 09:57  Güncelleme: 10:14
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde yöneticilerinden olan Sözdar Afrin kod adlı Şiraz Ömer'i Suriye'de etkisiz hale getirdi.

ÖRGÜTÜN MALİYE YAPILANMASINDA YÖNETİCİYDİ

PKK/YPG'nin maliye yapılanması içinde yönetici olarak görev alan Şiraz Ömer, MİT'in hedef listesinde yer alıyordu. MİT'in istihbari çalışmaları sonucu yeri tespit edilen terörist ÖMER adım adım takip edildi.

MİT, Suriye'de PKK/YPG'nin sözde yöneticilerinden Şiraz Ömer'i etkisiz hale getirdi

NOKTA OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şartların oluştuğu en uygun zamanda PKK/YPG'li Ömer, Suriye'de Rumeylan-Malikiye yolunda gerçekleştirilen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

SÖZDAR AFRİN KOD ŞİRAZ ÖMER KİMDİR?

Şiraz Ömer, örgüte 2012 yılında katıldı. Örgütün Suriye yönetimi olan sözde Rojava Sekretaryasında yer aldı. Bir süre Irak/Kandil'de faaliyet göstermesinin ardından Suriye alanına geçti. Ayn El Arap, Haseke ve Malikiye bölgelerinde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösterdi.

Bir dönem örgütün kadın yapılanması olan PKK/YPJ'nin sözcülüğü görevini yürüttü. Son olarak örgütün maliye yapılanması içerisinde yönetici olarak görev alıyordu.

MİT, Suriye\'de PKK/YPG\'nin sözde yöneticilerinden Şiraz Ömer\'i etkisiz hale getirdi

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Son Dakika 3.Sayfa MİT, Suriye'de PKK/YPG'nin sözde yöneticilerinden Şiraz Ömer'i etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mehmet Yılmaz:
    günün en güzel haberi ellerinize sağlık aslanlar 52 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Etkisiz hale getirildi değil'de direk geberdi veya sarı torba deseniz bence daha hoş olacak 39 1 Yanıtla
  • Seyhan Aktaş:
    sen ne büyüksün MİT 34 1 Yanıtla
  • Ali Sarıcıoğlu:
    ne yakışır bunlara sarı puşet 33 1 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Ey kürt kardeşim çocuklarınıza sahip çıkın , şu gencecik kızları kandırıp dağa çıkarmışlar devletine düşman edip , kendilerine meze yapmışlar.Bunlar ve bunların ipini tutanları çok iyi tanımanız lazım. 30 1 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Bunlar neden bu kadar çirkin oluyor .Sanırım içlerindeki kötülük yüzlerine yansıyor 21 0 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz:
    SU TESTİLERİ ... ZENGİNLER KEYİF SURER BUNLARDA CEFASİNİ CEKER 11 0 Yanıtla
  • Levent Biran:
    ABe hayraney ellerinize sağlık.darısı Karayılana olur inşallah. 10 0 Yanıtla
  • Murat Güleş:
    dikkat üç harfliler her zaman yanlışı görse çarpar. 6 0 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    bir ülkücü olarak üzüldüm. mekanı cennet olsun. 0 5 Yanıtla
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