MİT'ten PKK/KCK'ya Operasyon: Halil Yiğit Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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MİT'ten PKK/KCK'ya Operasyon: Halil Yiğit Etkisiz Hale Getirildi

MİT\'ten PKK/KCK\'ya Operasyon: Halil Yiğit Etkisiz Hale Getirildi

MİT, PKK'nın 'Hogir Pirosi' kod adlı Halil Yiğit'i Gara'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

19.09.2024 10:30
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Gare askeri istihbarat sorumlularından "Hogir Pirosi" kod adlı Halil Yiğit'i Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT'in istihbari çalışmaları sonucu PKK/KCK'lı Halil Yiğit'in örgüt üst düzey yöneticilerinin talimatı doğrultusunda Gare'de Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri organize ettiği tespit edildi. MİT, terör suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan "Hogir Pirosi" kod adlı Halil Yiğit'i hedef listesine koydu. Haber kaynakları vasıtasıyla hassas konumu tespit edilen terörist adım adım takip edildi. Operasyon için en uygun anda düğmeye basılarak, örgütün sözde Gare askeri istihbarat sorumlularından Halil Yiğit etkisiz hale getirildi.

"Hogir Pirosi" kod adlı Halil Yiğit, 2007 yılında Şırnak kırsalında sözde Öz Savunma Birlikleri'nde örgütsel faaliyetlerine başladı ve örgütleme çalışmalarında yer aldı. 2010 yılında PKK/KCK kırsal alanına katılım yaptı. Daha sonra Irak Metina'da örgütün lojistik aktarım faaliyetlerinden sorumlu oldu. Askeri ve ideolojik eğitim alarak PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi içerisinde silahlı faaliyet yürüttü. Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK/KCK mensuplarınca düzenlenen silahlı ve EYP'li eylemlere katıldı. 2014'te Silopi'de halktan gasp ettiği yüksek miktarda parayı Cudi kırsalında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına aktaran Yiğit, 2016 yılında Cudi bölgesinde ve Silopi'de faaliyet yürüttü. Sözde tim komutanı olarak hendek ve barikat olaylarında Türk güvenlik güçlerine karşı yapılan eylemleri organize etti. 2018 yılında Suriye'de YPG içerisinde faaliyet gösterdi. Son olarak Gare alanına geçen Yiğit, örgütün askeri istihbarat (REL) kadrosunda istihbarat faaliyetleri yürütüyordu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa MİT'ten PKK/KCK'ya Operasyon: Halil Yiğit Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

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