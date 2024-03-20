MİT, terörist Rojda Bilen'i etkisiz hale getirdiği anlara ait görüntüleri paylaştı - Son Dakika
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MİT, terörist Rojda Bilen'i etkisiz hale getirdiği anlara ait görüntüleri paylaştı

MİT, terörist Rojda Bilen\'i etkisiz hale getirdiği anlara ait görüntüleri paylaştı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Gençlik Topluluğu Kadın Genel Sorumlusu Bişeng Brüsk kod adlı Rojda Bilen'i düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdiğini açıkladı. MİT, operasyonun görüntülerini paylaşarak, Rojda Bilen'in aracını nokta atışı ile etkisiz hale getirdiğini gösterdi.

20.03.2024 10:04  Güncelleme: 10:07
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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) terörist Rojda Bilen'i etkisiz hale getirdiği anlara ait görüntüler paylaşıldı.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Gençlik Topluluğu Kadın Genel Sorumlusu Bişeng Brüsk kod adlı Rojda Bilen'i düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı. Terörist Rojda Bilen'e yönelik düzenlenen operasyonun görüntüleri de paylaşıldı.

Güvenlik kaynaklarından paylaşılan görüntülerde, MİT'in adım adım izlediği Rojda Bilen'in aracını nokta atışı ile etkisiz hale getirdiği görüldü. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa MİT, terörist Rojda Bilen'i etkisiz hale getirdiği anlara ait görüntüleri paylaştı - Son Dakika

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