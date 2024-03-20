MİT, terörist Rojda Bilen\'i etkisiz hale getirdiği anlara ait görüntüleri paylaştı

Adıyaman Kahta'da Kaza: 2 Kişi Yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve biri takla attı. Kazada, sürücüler yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.