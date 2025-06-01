MİT, Turuncu Kategorideki Teröristi Yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Turuncu kategoride aranan terörist Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun'u Pakistan İstihbaratı iş birliği ile yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde; Avrupa ve Orta Asya'dan Afganistan-Pakistan alanına geçerek DEAŞ mensuplarının geçişlerinin Türk kökenli bir şahıs tarafından organize edildiği, Türk şahsın aynı zamanda DEAŞ'ın medya ve lojistik alanında faaliyet yürüten 'En üst düzey Türk DEAŞ Yöneticisi' olduğu, bahse konu DEAŞ yöneticisinin Türkiye ve Avrupa'da yaşayan sivil halkın toplu halde bulunduğu konser alanlarına yönelik eylem düzenlenmesi talimatları verdiği, hususlarını tespit etti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT'in yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde, bahse konu faaliyetleri DEAŞ adına yürüten, DEAŞ sözde Horasan Vilayeti (ISKP) bünyesinde üst düzey Türk Medya sorumlusu olan, Türkiye'den AF-PAK alanına örgüt unsuru aktarımını yöneten, DEAŞ medya organlarında Türkçe yayınlar gerçekleştiren, DEAŞ unsurlarına eylem talimatları veren şahsın, terörden arananlar listesinde 'Turuncu' kategoride yer alan Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun olduğu belirlendi.

ISKP dış operasyonlar hücresini hedef alan ortak bir operasyon kapsamında MİT, yasadışı yollarla Türkiye'den Afganistan'a geçen Türk kökenli üst düzey DEAŞ mensubu terörist Abu Yasir'in Afganistan'da faaliyet gösterdiğini ve Pakistan'a geçmeyi planladığını öğrenmiştir. Konuyla ilgili olarak bilgilendirilen ISI, MİT'e gerekli her türlü desteğin sağlanacağı güvencesini vererek Türkiye'nin düşmanının Pakistan'ın da düşmanı olduğunu vurgulandı. Daha sonra MİT ile eşgüdüm içinde gerçekleştirilen nokta operasyon ile ISI, Abu Yasir'i Pakistan-Afganistan sınırında yakalayarak Türkiye'ye sınır dışı etti.

Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun ifadesinde, Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yönettiği, DEAŞ yayın organlarını yönettiği, İngilizce ve Türkçe yayınlar gerçekleştirdiği, dünya çapında insanları eylemlere teşvik ettiği, DEAŞ bünyesinde üst düzey Türk medya sorumlusu olduğu hususları ile birlikte ISKP'nin adam kazanma, lojistik ve finans faaliyetlerine ilişkin hususları aktardı.

MİT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, DEAŞ'ın ülkemize yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması, DEAŞ'ın unsur kazanımının deşifre olması ve eylem planlamaları ile birlikte örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi sağlandı. - ANKARA