Mobbing kavgasında kan aktı! Meslektaşı tarafından bıçaklanan zabıta memuru hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mobbing kavgasında kan aktı! Meslektaşı tarafından bıçaklanan zabıta memuru hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde zabıta memuru Erdal Vuran kendisine mobbing uyguladığı gerekçesiyle tartışma yaşadığı meslektaşı İsmail Kanmaz'ı sırt ve boyun bölgesinden 7 kez bıçakladı. Kanmaz kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Erdal Vuran gözaltına alındı.

27.02.2024 15:53  Güncelleme: 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da zabıta memuru Erdal Vuran (36), kendisine mobbing uyguladığı iddiasıyla tartıştığı meslektaşı İsmail Kanmaz'ı (60) 7 yerinden bıçaklayıp öldürdü.

Mobbing kavgasında kan aktı! Meslektaşı tarafından bıçaklanan zabıta memuru hayatını kaybetti

BİNAYI HIRSIZLIĞA KARŞI KORUYORDU

Antalya'daki olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Mahallede tahliye edilen bir binada hırsızlık yaşanmaması için görevli bulunan Muratpaşa Belediyesi zabıta memurları İsmail Kanmaz ve Erdal Vuran arasında iddiaya göre 'mobbing' nedeniyle tartışma çıktı.

Mobbing kavgasında kan aktı! Meslektaşı tarafından bıçaklanan zabıta memuru hayatını kaybetti
İsmail Kanmaz.

SIRT VE BOYUN BÖLGESİNDEN 7 KEZ BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdal Vuran, ekmek bıçağıyla İsmail Kanmaz'ı sırt ve boyun bölgesinden 7 kez bıçakladı. Çevredekiler araya girip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulunuldu. Gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından İsmail Kanmaz'ı ambulansla hastaneye götürdü. Ancak Kanmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Mobbing kavgasında kan aktı! Meslektaşı tarafından bıçaklanan zabıta memuru hayatını kaybetti
Erdal Vuran.

ÇÖP KUTUSUNA ATILAN BIÇAĞA EL KONULDU

Erdal Vuran ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Olayda kullanılan ve çöp kutusuna atılan bıçağa da polis tarafından el konuldu.

Mobbing kavgasında kan aktı! Meslektaşı tarafından bıçaklanan zabıta memuru hayatını kaybetti

Antalya, Zabıta, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mobbing kavgasında kan aktı! Meslektaşı tarafından bıçaklanan zabıta memuru hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Erdinç Dağaşan: Hayatı bitti kasten öldürme mühebbet 30 yıl yatar .değermiydi..dünya nereye gidiyor böyle Allahim sen aklımızı koru Allah rahmet eylesin... 17 3 Yanıtla
  • Murat Itibar: Allah rahmet eylesin iki kişininde hayatı bitti rabbim herşeyin dogrusunu bilir şüphesiz rabbim rahmet eylesin inşallah 9 0 Yanıtla
  • Erdinç Dağaşan: Her işyerinde böyle kişiler olur mobing uygulayan bizdede vardı bitane yönetici baktım bela çıkacak bende işi bıraktım Allaha şükür hamdolsun özgürüm ve mutluyum yani değermi hayatının en güzel 30 yılını bir 4 duvar arasında geçirmeye nasıl bir hırs Allah akıl fikir versin sabır ihsan eylesin ben sabrettim daha iyilerine layık görüldüm sabrettiğim kisi ise herşeyin den oldu 8 0 Yanıtla
  • Deniz Can: Önemli olan yattığı değil dünyayı bir pislikten temizlemiş olması 0 0
  • Ali Haspolat: mobbing varsa bunun yeri yasal yollardır. sırttan bıçaklamak katilin tüm haklılık gerekçelerini yok etti. mert olan insanın işi değil bu. ölen vatandaşın çoluğu çocuğu eşi şu görüntülerle nasıl bir hasımlık moduna girecekler Allah bilir. namus davası hariç hiçbir sebep buna konu olmamalıdır. 0 0 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 16:48:00. #1.13#
SON DAKİKA: Mobbing kavgasında kan aktı! Meslektaşı tarafından bıçaklanan zabıta memuru hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement