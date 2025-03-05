Molotofkokteyliyle Tehdit: 17.5 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
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Molotofkokteyliyle Tehdit: 17.5 Yıl Hapis İstemi

Molotofkokteyliyle Tehdit: 17.5 Yıl Hapis İstemi

Konya'da, kız arkadaşını korumak için molotofkokteyli atan şüpheliye 17.5 yıl hapis talep edildi.

05.03.2025 12:03
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Konya'da, "Bana burada kötü davranıyorlar" diye mesaj atan kız arkadaşının çalıştığı iş yerine molotofkokteyli hazırlayarak atan şüpheli ve arkadaşı hakkındaki iddianame tamamlandı. Yakalandıktan sonra "Sevdiğim için yaptım, bir daha olsa bir daha yaparım" diye konuşan şüpheli ve arkadaşı hakkında hazırlanan iddianamede 3 farklı suçtan 17.5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay, 12 Ocak günü gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir iş yerine molotofkokteyli atılması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ilk kontrolünde iş yerine molotofkokteyli yanıcı madde atıldığı, ancak sönünce iş yerinde yangın çıkmadığı tespit edildi.

"Sevdiğim için yaptım pişman değilim"

İş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yüzleri kapalı 2 şahsın iş yeri önünde bir süre dolaştıktan sonra hazırladıkları molotofkokteylini attıklarını belirledi. Ekiplerin çalışması sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler 19 yaşındaki Cem T. ile arkadaşı 23 yaşındaki M.K. yakalanarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirildiği sırada şüphelilerden Cem T., kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'neden yaptın' sorusuna "Sevdiğim için yaptım. Pişman değilim, tekrar olursa tekrar yaparım" diye cevap verdi. Cem T. emniyetteki ifadesinde ise "E.T. isimli kız arkadaşım olay günü sabah saatlerinde 'bana burada kötü davranıyorlar' diye mesaj attı. Bunun üzerine ben de sinirlenerek arkadaşım M.K.'yi arayarak durumu anlattım, sonra akşam buluşmak için randevulaşarak telefonu kapattım. Akşam saatlerinde buluştuk. Arkadaşımın aracıyla önce alkol aldık daha sonra petrolden benzin aldık ve alkol aldığımız şişelere molotof kokteylini hazırladık. Ben hazırladığımız molotofkokteylini iş yerine attım" diye olayı anlattı. Adliyeye sevk edilen Cem T. çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, arkadaşı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Molotof atmaya 17.5 yıl hapis talebi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Cem T. ve tutuksuz yargılanan arkadaşı M.K. hakkında "Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması ve el değiştirmesi" suçundan 8 yıla kadar, 'Mala zarar verme suçundan 4.5 yıla kadar, 'Silahlı tehdit' suçundan 5 yıl olmak üzere toplam 17.5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Molotofkokteyliyle Tehdit: 17.5 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika

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