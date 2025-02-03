Moskova'da Bomba Patladı: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Rusya'nın başkenti Moskova'da lüks bir rezidansın giriş katındaki asansöre yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu en az 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Rusya'da apartmanın lobisine yerleştirilen bomba infilak etti. Başkent Moskova'daki lüks bir rezidansın giriş katında gerçekleşen patlama sonucu en az 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yetkililer, Kremlin'den yalnızca 12 kilometre uzaklıkta, Moskva Nehri kıyısındaki "Scarlet Sails" kompleksinde meydana gelen patlamaya asansörde patlayan tanımlanamayan bir cihazın neden olduğunu söyledi.

Rus emniyet güçleri patlamayı bir "suikast" olarak nitelendirirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - MOSKOVA