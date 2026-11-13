Moskova'da bombalı araç saldırısında Zavorotny yaralanan 1 kişi oldu

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov'un basın sözcüsü Sergey Zavorotny yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kirovogradskaya Caddesi'nde seyir halindeki bir araçta patlama meydana geldi. Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, patlamada eski Ukrayna Başbakanı Mykola Azarov'un eski danışmanı Sergey Zavorotny'nin yaralandığı ifade edildi. Zavorotny'nin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, Avrupa Birliği ile daha yakın ilişkiler geliştirme sözünden geri adım atan Rus yanlısı eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in devrilmesinin ardından 2014'te Rusya'ya kaçmıştı.

RUSYA'DA ART ARDA İKİNCİ GÜN BOMBALI ARAÇ SALDIRISI

Öte yandan dün Rusya'nın St. Petersburg kentinde park halindeki bir aracın havaya uçurulması sonucu 1 Rus askeri hayatını kaybetmişti.

Rusya, daha önce üst düzey askeri yetkililerin ve Rusya'nın savaş çabalarıyla bağlantılı kişilerin öldürülmesinden Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu.