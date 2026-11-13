Moskova'da bombalı araç saldırısında Zavorotny yaralanan 1 kişi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Moskova'da bombalı araç saldırısında Zavorotny yaralanan 1 kişi oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Rusya'nın başkenti Moskova'da Kirovogradskaya Caddesi'nde seyir halindeki bir araçta bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda eski Ukrayna Başbakanı Azarov'un eski danışmanı Sergey Zavorotny yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov'un basın sözcüsü Sergey Zavorotny yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kirovogradskaya Caddesi'nde seyir halindeki bir araçta patlama meydana geldi. Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, patlamada eski Ukrayna Başbakanı Mykola Azarov'un eski danışmanı Sergey Zavorotny'nin yaralandığı ifade edildi. Zavorotny'nin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, Avrupa Birliği ile daha yakın ilişkiler geliştirme sözünden geri adım atan Rus yanlısı eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in devrilmesinin ardından 2014'te Rusya'ya kaçmıştı.

RUSYA'DA ART ARDA İKİNCİ GÜN BOMBALI ARAÇ SALDIRISI

Öte yandan dün Rusya'nın St. Petersburg kentinde park halindeki bir aracın havaya uçurulması sonucu 1 Rus askeri hayatını kaybetmişti.

Rusya, daha önce üst düzey askeri yetkililerin ve Rusya'nın savaş çabalarıyla bağlantılı kişilerin öldürülmesinden Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu.

Kaynak: İHA
3. SayfaPolitikaMoskovaRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemre Baysel sonunda itiraf etti Milli futbolcuyla aşk yaşıyor Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek Bakan Uraloğlu tarih verdi 2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi
Türkiye’nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda 3 ay süre verildi Türkiye'nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda! 3 ay süre verildi
8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar Afyon’dan gönderildi 8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar! Afyon'dan gönderildi
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
Fatma Şahin, “Savaş çıkacak“ diyerek geleceğin en büyük tehlikesini açıkladı Fatma Şahin, "Savaş çıkacak" diyerek geleceğin en büyük tehlikesini açıkladı
13:55
Fenerbahçe’den resmi açıklama “Yeni yapılanmaya gidilmiştir“ diyerek duyurdular
Fenerbahçe'den resmi açıklama! "Yeni yapılanmaya gidilmiştir" diyerek duyurdular
13:44
Ömer Sarıgül’den kardeşi Emir Sarıgül’le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
Ömer Sarıgül'den kardeşi Emir Sarıgül'le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
13:25
Lodos İstanbul’da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00’e kadar sürecek
Lodos İstanbul'da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00'e kadar sürecek
13:11
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika’da General KIZILELMA’yı yakından inceledi
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika'da! General KIZILELMA'yı yakından inceledi
13:06
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır’dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
12:29
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 14:11:20. #7.12#
SON DAKİKA: Moskova'da bombalı araç saldırısında Zavorotny yaralanan 1 kişi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android