Moskova\'da Bombalı Saldırı: Korgeneral Kirillov Hayatını Kaybetti

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Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen bombalı saldırıda Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Başkanı Korgeneral İgor Kirillov ve yardımcısı hayatını kaybetti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir binanın girişinde bulunan elektrikli scooter'a yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, patlama sonucu Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Başkanı Korgeneral Igor Kirillov ve yardımcısının hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Rus medyası patlayıcının "yaklaşık 300 gram TNT gücünde" olduğunu belirtti.

Öte yandan Korgeneral Kirillov, Ukraynalı savcılar tarafından Ukrayna'da yasaklı kimyasal silahların kullanıldığı iddiasıyla gıyaben suçlanmıştı. - MOSKOVA