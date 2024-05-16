Moskova'daki Crocus City Hall Saldırısı Sanıklarının Tutukluluk Süresi Uzatıldı

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Moskova'daki Crocus City Hall konser salonuna silahlı saldırı düzenleyen ve 145 kişinin ölümüne neden olan 4 failin tutukluluk süresi mahkeme tarafından 22 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.

Rusya'nın Moskova bölgesindeki Krasnogorsk kentinde bulunan Crocus City Hall konser salonuna geçtiğimiz Mart ayında silahlı saldırı gerçekleştiren 4 zanlı, Basmanny Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Dalerdzhon Mirzoyev, Saidakrami Murodali Rachabalizod, Muhammadsobir Fayzov ve Shamsidin Fariduni'nin tutukluluk süresini 22 Ağustos tarihine kadar uzattı.

Mahkeme, ayrıca saldırganlarla bağlantısı olduğu öne sürülen Dzhumokhon Kurbonov, Muhammad Zoir Sharipzoda, Nazrimad Lutfulloi ve Yakubjon Yusufzoda'nın da tutukluluk süresini 22 Ağustos tarihine kadar uzattı. Duruşmanın ardından tekrar cezaevine gönderilen sanıklardan birinin tekerlekli sandalye ile mahkemeye getirilirken, mahkeme binası çevresinde de yoğun güvenlik önlemi alındı.

Crocus City Hall konser salonuna 22 Mart'ta silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 145 kişi hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi de yaralanmıştı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi Ukrayna sınırına yakın bir bölgede yakalanmış, saldırganlarla bağlantılı olduğu düşünülen 8 kişi de tutuklanmıştı. - MOSKOVA