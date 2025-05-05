Moskova'ya Ukrayna'dan Dronlu Saldırı: 26 Dron İmha Edildi - Son Dakika
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Moskova'ya Ukrayna'dan Dronlu Saldırı: 26 Dron İmha Edildi

Rusya'nın Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkente yaklaşan 4 Ukrayna dronunun hava savunma birimleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Gece boyunca toplam 26 Ukrayna dronunun imha edildiği belirtildi.

05.05.2025 10:48
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Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna'nın Moskova'ya saldırı düzenlediğini ve başkente doğru ilerleyen 4 Ukrayna dronunun hava savunma birimleri tarafından imha edildiğini bildirdi.

Ukrayna, Rus topraklarını hedef aldı. Başkent Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna'nın Moskova'ya saldırı düzenlediğini ve başkente doğru ilerleyen 4 Ukrayna dronunun hava savunma birimleri tarafından imha edildiğini bildirdi. Sobyanin, ilk belirlemelere göre düşen dronların parçalarından dolayı herhangi bir yaralanma ya da hasar olmadığını söyledi.

Gece boyunca 26 Ukrayna dronu imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, gece boyunca Rusya'yı hedef alan toplam 26 Ukrayna dronunun imha edildiği duyuruldu. Moskova'ya yaklaşırken düşürülen dronlara ek olarak, Bryansk bölgesi üzerinde 17, Kaluga bölgesi üzerinde de 5 dronun etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Bryansk ve Kaluga bölge valileri herhangi bir yaralanma veya hasarın bildirilmediğini açıkladı.

Moskova'da uçuşlar yaklaşık 1,5 saat süreyle durduruldu

Rusya'nın havacılık denetim kurumu Rosaviatsia, gece boyunca hava güvenliğini sağlamak amacıyla Moskova'nın ana havalimanlarından biri olan Domodedovo Havalimanı'ndaki uçuşların yaklaşık 1,5 saat süreyle durdurulduğunu bildirdi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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