MOSSAD'a bilgi sızdırmakla suçlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD'a bilgi sızdırmak suçuyla İstanbul'da gözaltına 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre edindikleri bilgileri MOSSAD'a satan, aralarında bir özel dedektifin de bulunduğu 7 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği ortak operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı.
İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD'a bilgi ve belge sattıkları iddia edilen şüphelilerin sorguları tamamlandı. TEM Şube'de Salı gününden bu yana çapraz sorguya alınan aralarında FETÖ/PDY üyesi bir ihraç polis ile hücrenin başındaki eski emniyet amiri Hamza Turhan A.'nın da olduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Soruşturmanın geçmişi
Ortadoğu ve Filistinli kişi ve kurumlarla ilgili derledikleri bilgileri MOSSAD'a sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalanmış, şüphelilerden birinin televizyonlarda sabah programlarına katılan eski emniyet amiri Hamza Turhan A. olduğu ve MOSSAD'ın bu kişiyle "Victoria" kod adlı ajanı üzerinden temasa geçtiği tespit edilmişti.
MİT, özel dedektiflik yaptığı belirtilen Hamza Turhan A'nın para karşılığı MOSSAD'a bilgi sızdırdığını belirlemiş ve bilgi temini için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu kişilerden ekip kurduğunu ortaya çıkarmıştı.
Yapılacak işlerle ilgili Belgrad'da 2019'da MOSSAD'dan eğitim aldığı öğrenilen Hamza Turhan A'nın İsrail gizli servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldığı ve daha sonra servisin yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullanırken, resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri de kripto para cinsinden aldığı belirlenmişti.
Bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip eylemlerinde de bulunduğu öne sürülen Hamza Turhan A'nın, hedefindeki kişilerin araçlarına yerleştirdiği takip cihazıyla konumlarını anlık olarak MOSSAD'a aktardığı, bu kişileri taciz ettiği ve zaman zaman tehditlerde bulunduğu iddia edilmişti.
Operasyonun detaylarında ise bazı Filistinliler ve bu kişilere ait şirketlerin bilgilerini para karşılığı MOSSAD'a sızdırdığı belirlenen 8 şüphelinin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 7 zanlıyı yakalanmıştı.
Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen eski emniyet amiri Hamza Turhan A'nın da bulunduğu ve bu kişinin sosyal medyada İsrail aleyhine birçok paylaşımı olduğu belirlenmiş, zanlılardan daha önce FETÖ'den ihraç olan polis İsmail K'nin de edindiği bilgileri MOSSAD'a ilettiği ortaya çıkmıştı.
Ayrıca İsmail K.'nin evinde yapılan aramada ise 4,5 kilogram kokain ile hassas terazi ele geçirilmişti. Yakalanan Özkan Ş'nin polislikten ihraç edildiği, Ömer Burak G'nin kendi isteğiyle istifa ettiği, Ercan K.'nin de emekli polis olduğu öğrenilmiş, Mehmet Y'nin vergi dairesi çalışanı olduğu, Funda K'nin de özel sektörde çalıştığı bilgisine ulaşılmıştı.
Son Dakika › 3.Sayfa › MOSSAD'a bilgi sızdırmakla suçlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Ordu'nun Ünye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 45 gram taş kokain, 490 adet ekstazi ve 109 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Seçil Erzan'ın yüksek kar getirili 'Fatih Terim fonu' vaadiyle Arda Turan, Fernando Muslera ve diğer birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla devam eden yargılamaya Arda Turan ve Fernando Muslera da katıldı. İddiaya göre, Seçil Erzan, tanınmış futbolcuları da içeren 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırmıştır.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarparak hurdaya dönen lüks otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Samsun'da hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden açtıkları kadın profilleri ile kendilerini çoban olarak tanıtarak kendi yaptıkları sahte altınları satıp 1 milyon 325 bin TL'lik vurgun yapan 4'ü kadın 19 kişi adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, elde ettikleri delillerin ardından 15 ayrı eve baskın düzenleyerek 19 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda, bir bağ evinde ve motosiklette yapılan aramada 95 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahsın uyuşturucu kullandığı sağlık kurumunda tespit edildi.
Afyonkarahisar eğitim camiasının sevilen Okul Müdürü Yakup Kadri Işıkcı, geçirdiği rahatsızlık sonrası hayata gözlerini yumdu. Işıkcı'nın ani ölümü sevenlerini ve eğitim camiasını yasa boğdu.
D Media tarafından yapımcılığı üstlenilen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde, taksici Oğuz Erge cinayeti konu alınıyor. Tanıtım filmiyle duyurulan bölümde, bir taksi şoförünün aracına aldığı kişi tarafından öldürülmesi, İzmir'de yaşanan taksici cinayetlerini akıllara getiriyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?