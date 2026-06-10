Mostar'da II. Dünya Savaşı'na Ait Mühimmat Keşfi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mostar'da II. Dünya Savaşı'na Ait Mühimmat Keşfi

10.06.2026 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'te İngiliz turistler, Velez Dağı'nda II. Dünya Savaşı'na ait 730'den fazla mühimmat buldu.

Bosna Hersek'in Mostar şehri yakınlarındaki Velez Dağı'nın eteklerinde bir mağarada II. Dünya Savaşı'ndan kalma 730'dan fazla havan topu mermisi ve bomba bulundu.

Bosna Hersek'i ziyaret eden İngiliz turistler, yıllardır benzerine rastlanmayan bir keşfe imza attı. Mostar yakınlarındaki Velez Dağı eteklerinde bir mağarada patlamamış mühimmat bulduklarını yetkililere bildiren turistlerin ihbarı üzerine bölgede inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde mağarada II. Dünya Savaşı'ndan kalma 730'dan fazla havan topu mermisi ve bomba bulundu.

Bosnalı fotoğrafçı görüntüledi

Keşfedilen mühimmatlar, Hersek-Neretva Kantonu Turizm Birliği ile yürütülen bir proje kapsamında mağaranın içini görüntülemekle görevlendirilen Bosnalı fotoğrafçı Dzenad Dzino tarafından kayıt altına alındı. Dzino'ya göre ekipler, mağaranın girişinden yaklaşık 40 metre içeride İtalyan yapımı 45 mm'lik Brixia havan mermisi buldu. Ekiplerle birlikte mağaraya inen Bosnalı fotoğrafçı, sosyal medyada yayınladığı paylaşımda, mağaranın duvarındaki oyuklardan birinde ise Alman yapımı bir işaret fişeği olduğunu aktardı. Mağarada girişi dar bir odaya girdiklerinde karşılaştığı manzara ile büyük bir şaşkınlık yaşadığını anlatan Dzino, "İçerisi ağzına kadar mühimmatla doluydu" diye yazdı.

Sivil savunma yetkililerinin dışarı taşıdığı sayısı 730'u aşan mühimmatlar arasında 45 mm'lik Brixia mermileri, 60 mm'lik Brandt mermileri, 75 mm'lik havan mermileri, el bombaları ve mühimmat fünyeleri yer aldı.

"1999'dan bu yana yapılan en büyük keşif"

Yetkililerin kendisine bunun II. Dünya Savaşı kalıntıları konusunda 1999'dan bu yana yapılan en büyük keşif olduğunu aktardığını ifade eden Dzino, "Bu inanılmaz bir deneyim oldu. Bunun Nazilere karşı savaşan Partizanlara ait unutulmuş bir mühimmat deposu mu, yoksa bir zamanlar bölge sakinlerinden birinin buraya gizlice mühimmat saklaması sonucu mu burada olduğu hiçbir zaman öğrenilemeyecek" dedi.

Dzino, Bosna Hersek Federasyonu Entite Sivil Savunma İdaresi ekipleri sayesinde mağaranın artık güvenli olduğunu ve ziyaretçilere açık olduğunu ifade etti. - SARAYBOSNA

Kaynak: İHA

Toros Dağları, 3. Sayfa, Yaşam, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mostar'da II. Dünya Savaşı'na Ait Mühimmat Keşfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli gurbetçiler yurda giriş yapmaya başladı Emekli gurbetçiler yurda giriş yapmaya başladı
Rüzgarda ipi kopan Türk bayrağını vatandaşlar korudu Rüzgarda ipi kopan Türk bayrağını vatandaşlar korudu
Real Madrid’de Arbeloa ile yollar ayrıldı Real Madrid'de Arbeloa ile yollar ayrıldı
Uzak Şehir’in yıldızları tatilde aşka geldi Uzak Şehir'in yıldızları tatilde aşka geldi
Mehmet Ali Erbil’in ’yeni sevgilisi’ olduğu iddia edilmişti 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu Mehmet Ali Erbil'in 'yeni sevgilisi' olduğu iddia edilmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu
Galatasaray’ın teklifine henüz cevap vermeyen Icardi, Maldivler’de keyif çatıyor Galatasaray'ın teklifine henüz cevap vermeyen Icardi, Maldivler'de keyif çatıyor

19:41
Aziz Yıldırım’ın İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı
19:20
İsrailli gazeteciden skandal soru Trump tuzağa düşmedi, Erdoğan’a laf ettirmedi
İsrailli gazeteciden skandal soru! Trump tuzağa düşmedi, Erdoğan'a laf ettirmedi
19:11
Montella’dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kararı
Montella'dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kararı
19:02
Trump: İran’ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız
Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız
18:51
İhraç kararlarına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum
İhraç kararlarına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
18:19
CHP’den ihracı istenen Ali Mahir Başarır’dan sert tepki
CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 19:52:22. #7.12#
SON DAKİKA: Mostar'da II. Dünya Savaşı'na Ait Mühimmat Keşfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.