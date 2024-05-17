Motokuryeler, Ata Emre Akman'ın öldürülmesini protesto etti - Son Dakika
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Motokuryeler, Ata Emre Akman'ın öldürülmesini protesto etti

Motokuryeler, Ata Emre Akman\'ın öldürülmesini protesto etti

Kadıköy'de motokuryeler, üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın bıçaklanarak öldürülmesini protesto etti. Yaklaşık 20 kişilik motokurye grubu, sloganlar atarak Kadıköy vapur iskelesine kadar ilerledi. Grup adına yapılan açıklamada, kuryelerin yaşadığı sorunlar ve alınması gereken önlemler vurgulandı.

17.05.2024 13:58
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Kadıköy'de motokuryeler, üniversite eğitimini sürdürürken bir zincir restoranda kuryelik yapan ve götürdüğü bir sipariş sonrasında defalarca kez bıçaklanarak öldürülen Ata Emre Akman için protesto yaptı.

Balıkesir'de bir zincir restoranda kurye olarak çalışan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, önünü kesen E.Ö.(17) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kadıköy'de toplanan yaklaşık 20 kişilik motokurye grubu, Ata Emre için protesto yaptı. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde buluşan motokuryeler, motosikletlerle sloganlar atıp, kornalar çalarak Kadıköy vapur iskelesine kadar ilerledi. Öte yandan, öldürülen 20 yaşındaki Ata Emre Akman için bir açıklaması yapılarak protesto sonlandırıldı.

"Ata Emre'ye bir borcumuz var"

Grup adına açıklama yapan Füsun Özgeç, "Balıkesir'de eğitimine devam eden cep harçlığı için pakete çıkan genç bir kurye emekçisi Ata Emre, gece mesaisinin kör karanlığında adli sicili kabarık bir serseri tarafından defalarca bıçaklanarak sokak ortasında hunharca katledildi. Kurye kardeşimiz 20'li yaşlarında şirketlerin hızlı teslimat baskısının müşteriyi her koşulda emekçinin karşısına çıkaran ve üstün gören anlayışının kurbanı olmuştur. Kurye Haklar Derneği'nin raporuna göre, 2023 yılında en az 68 kurye kardeşimiz iş cinayetinde yaşamlarını kaybetmiştir. Bu trajedinin can yakıcı bir diğer yanıysa katledilen kuryelerin yarısından fazlasının 20'li yaşlarında olmasıdır. Motokuryeler hayatlarının baharında sermayenin arsızlığının bedelini canlarıyla ödemektedirler. Motokurye emekçilerinin yaşadığı sorunlar gün gibi ortada. Alınacak acil önlemler bellidir. Ata Emre'ye bir borcumuz var. Kanını yerde bırakmayacak ve sorumlularla hesaplaşacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kadıköy, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Motokuryeler, Ata Emre Akman'ın öldürülmesini protesto etti - Son Dakika

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