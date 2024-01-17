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Motokuryeye saldıranlar motosikletini tekmeledi - Son Dakika
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Motokuryeye saldıranlar motosikletini tekmeledi

Küçükçekmece'de siparişten dönen motokuryenin park etmesine laf atan şahıslar, sürücüyü darp etmeye çalıştı. Kaçan motokuryeyi yakalayamayınca motosikletini tekmeleyerek zarar verdiler. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Motokurye ve iş yeri sahibi şikayetçi oldu.

Motokuryeye saldıranlar motosikletini tekmeledi
17.01.2024 - 22:40,  Güncelleme: 22:41
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Laf attıkları motokuryeyi yakalamayınca motosikletini tekmelediler

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, siparişten dönen motokuryenin park etmesine laf atan şahıslar, sürücüyü darp etmeye çalıştılar. Kaçan motokuryeyi yakalamayınca motosikletini tekmeleyerek zarar verdiler. Yaşanan gerginlik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Ocak saat 00.15 sıralarında Küçükçekmece Yeni Mahalledeki bir yemek yapan iş yerinin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, siparişten dönen Yusuf Ali Artış isimli motokurye, motosikletini park edeceği sırada, arkasından gelen 34 RG 3632 plakalı araç sürücüsü, 'ne biçim park ediyorsun' diyerek laf atmaya çalıştı. Aracın yanına giden Artış, 'hatam olduysa kusura bakmayın' deyip özür diledi. Ancak araç sürücüsü Artış'a, hakaret ve küfür etmeye başladı. Bunun üzerine öndeki ve arkadaki iki araçtan yaklaşık 10 kişi Yusuf Ali Artış'ı dövmeye kalkıştı.

Darp edileceğini anlayınca kaçarak kurtuldu

Darp edileceğini anlayan motokurye Artış, ara sokaklardan kaçarak, kalabalığın arasından dayak yemeden kurtuldu. Hıncını alamayan kalabalıktan bir kişi ise, iş yerinin önünde park halinde olan kuryenin motosikletini tekmeleyerek devirdi.

Yaşananların ardından araçlarına binen grup, olay yerinden ayrıldı. Tekme sonucu devrilen motosiklette ise hasar oluştu.

Motokurye Yusuf Ali Artış ve iş yeri sahibi, yaşananların ardından güvenlik kameralarıyla birlikte karakola giderek şahıslardan şikayetçi oldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan yaşanan gerginlik anları, iş yerini güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Motokurye yaşadıklarını anlattı

Yolda herhangi bir sataşma veya laf atmanın olmadığını söyleyen Yusuf Ali Artış, "Paket dağıtımından geliyordum. Motorumu park ettikten sonra arkamda bir tane aracın bana korna çaldığını ve bana bir şeyler söylediğini gördüm. Motordan indim ve yanına gittim. Araçtaki şahıs bana diyor. 'Öyle park etmek olur mu?' Ben de, 'bir hatam olduysa kusura bakma, özür dilerim' dedim. Bunu dememle beraber işte öyle park etme olur mu diye sinirli sinirli, hakaret etmeye başladı ve aşağı indi. Aşağı indikten sonra arkasındaki araçtaki adamlar da aşağı indi ve bu şekilde bir tartışma oldu. Ben özür dilememe rağmen biz 'böyle yaparız, şöyle yaparız' gibi kelimeler kullanarak beni tahrik etmeye çalıştı. Eğer ki, yakınlarında olmuş olsaydı büyük ihtimalle 10-15 kişi burada bana dalıp döveceklerdi. Evet iki arabadan iniyorlar ama kamera kayıtlarını gördükten sonra üç araçmış bunlar. Ben de kaçarak uzaklaştım, beni kovaladılar ama yakalamadılar. Onlar gittikten sonra görüntülerle beraber karakola giderek şikayetçi oldum" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Motokuryeye saldıranlar motosikletini tekmeledi - Son Dakika


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