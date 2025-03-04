Motokuryeye Yumruk Attı: Sinir Olmuş! - Son Dakika
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Motokuryeye Yumruk Attı: Sinir Olmuş!

İzmir'de bir adam, motokuryelere sinir olduğu için durduk yere bir motokuryeye yumruk attı.

04.03.2025 17:20
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Motokuryelere sinir olduğu için durduk yere yumruk attı

İzmir'de ilginç sebepli darp anı kamerada

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde motosikletini park eden bir kurye, ne olduğunu anlamadan yumruklu saldırıya uğradı. Emniyetteki ifadesinde, motokuryelere sinir olduğu için saldırıyı gerçekleştirdiğini söyleyen 47 yaşındaki saldırgan hakkında suç duyurusunda bulunulurken, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay geçtiğimiz Ocak ayında Buca ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi Erdem Caddesi'nde meydana geldi. Bir kuruluşta motokurye olarak çalışan M.G. (36), siparişini teslim ettikten sonra iş yerinin yakınında motosikletini park etti. Bu esnada yolda eşiyle birlikte yürüyen F.Ü. (47), bir anda motokurye M.G.'ye yumruk attı. Ne olduğunu anlamayan motokurye kendisine karşılık vermezken, meydana gelen olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından darp raporu alan M.G., polis merkezine giderek saldırgan hakkında şikayette bulundu.

İlginç ifade: 'Motokuryelere sinir oluyordum, hıncımı çıkardım

Gözaltına alınan saldırganın emniyetteki ifadesinde, "Motokuryelere sinir oluyordum, daha önce de 2 ayrı motokuryeye sinir oldum; hıncını çıkarmak için M.G.'ye yumruk attım" dediği öğrenildi.

"Kasten yaralama suçundan şikayetçi olduk"

Saldırıya uğrayan motokurye M.G.'nin avukatı olan İzmir Barosu avukatlarından Ahmet Taha Ceylan, saldırgan hakkında kasten yaralama suçundan suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Ceylan, "Son zamanlarda motokuryelere karşı artan şiddet eylemleri mevcut. Bu şiddet mağdurlarından birisi de müvekkilimiz. Kendisi her zaman çalıştığı gibi sipariş beklerken marketin karşısına motosikletini park etti. Bu esnada yanında eşi de varken bir kişi, aralarında sözlü bir tartışma bile yaşanmadan müvekkilimize yumruklu bir saldırı gerçekleştiriyor. Müvekkilimiz ise hiç bir şekilde kendisine karşılık vermedi ve darp raporu da alarak kolluk kuvvetlerine gidip şikayetçi oldu. Biz de sürecin devamında Türk Ceza Kanununun 86. maddesine göre kasten yaralama suçundan şikayetçi olduk. Devamında da Asliye Ceza Mahkemesi'nde davasının görülmesini ve sanığın hak ettiği cezayı alması için çabalıyoruz" dedi.

Başka motokuryelere sinir olmuş, hıncını ondan çıkarmış

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Ahmet Taha Ceylan, "Sanık emniyetteki ifadesinde, daha önce 2 ayrı motokuryeye sinir olduğunu, daha sonra da müvekkilimizi görünce hıncını çıkarmak için yumruk attığını söylemiş. Yani burada da müvekkilimiz açısından hiç bir suça itici veya tahrik edici bir durum söz konusu olmuyor; suç tamamen birikmiş bir öfkeli neticesinde uygulanıyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motokuryeye Yumruk Attı: Sinir Olmuş! - Son Dakika

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