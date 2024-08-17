Motordan düşen karı ve koca ezilmekten saniyelerle kurtuldu, o anlar kamerada - Son Dakika
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Motordan düşen karı ve koca ezilmekten saniyelerle kurtuldu, o anlar kamerada

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Hatay'da seyir halindeki motosikletin devrilmesiyle yere düşen karı ve koca aracın altında kalarak ezilmekten saniyelerle kurtuldu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

17.08.2024 10:01
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Motordan düşen karı ve koca ezilmekten saniyelerle kurtuldu, o anlar kamerada

HATAY - Hatay'da seyir halindeki motosikletin devrilmesiyle yere düşen karı ve koca aracın altında kalarak ezilmekten saniyelerle kurtuldu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dörtyol ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde motosikletiyle seyir halinde ilerleyen Mehmet Ş., kontrolü kaybederek motosikleti devirdi. Kazanın etkisiyle sürücü ve eşi Bilge Ş. yola savruldu. Karşı yönden gelen araç sürücüsüyse motosikletin devrildiğini görerek ani manevra yaptı ve sürücü ile eşini ezmekten saniyelerle kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Motosiklet sürücüsü ve eşinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Motordan düşen karı ve koca ezilmekten saniyelerle kurtuldu, o anlar kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motordan düşen karı ve koca ezilmekten saniyelerle kurtuldu, o anlar kamerada - Son Dakika

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