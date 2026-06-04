Motosiklet Çarpan 10 Yaşındaki Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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Motosiklet Çarpan 10 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Motosiklet Çarpan 10 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
04.06.2026 17:41
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Zonguldak'ta yolun karşısına geçen 10 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı, tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuk motosiklet çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.G. idaresindeki 67 AEG 450 plakalı kurye motosikleti, babaannesinin elini bırakarak aniden yola çıkan 10 yaşındaki Ö.A.D.'ye çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yol kenarına alınan yaralı küçük çocuk ile yanındaki kız kardeşi, çevredeki vatandaşlar sakinleştirilmeye çalıştı.

Kaza haberini alarak olay yerine gelen küçük çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, polis ekiplerinin kontrollü geçiş sağlamasının ardından normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet Çarpan 10 Yaşındaki Çocuk Yaralandı - Son Dakika

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