Motosiklet Hırsızı Yakalandı

Çaldığı motosikletle gezerken üşüyen ve mont çalarken kameralara yansıyan hırsız yakalandı

-Apartmandaki motosikleti ve balkonda asılı ceketi çalan hırsız yakalandı

HATAY - Hatay'da çaldığı motosikletle gezerken üşüyen ve ardından balkonda asılı ceketi giyerek kayıplara karışan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de geçtiğimiz günlerde, Vahit Can Gülşen isimli vatandaşa ait motosiklet, yaşadıkları apartmanın içerisinden çalınmıştı. Apartman içerisine giren M.B., motosikleti çalıp gittiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.B., apartmana girip motosikleti alarak rahat bir şekilde binadan ayrıldığı görüldü. Öte yandan M.B'nin başka bir evin balkonunda asılı duran montu da ipten alarak motosikletle gözden kaybolduğu görülmüştü. Motosikleti çalınan Gülşen'in şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlatmıştı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet hırsızlığından aranan M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca çalınan motosiklet bulunarak sahibi olan Vahit Can Gülşen'e teslim edildi.