Motosiklet hırsızları yakalandı - Son Dakika
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Motosiklet hırsızları yakalandı

Balıkesir'in İvrindi ve Balya ilçelerinde son bir haftada yaşanan 6 motosiklet hırsızlık olayı sonrası harekete geçen jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 kişi cezaevine gönderdi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, geçtiğimiz haftada İvrindi ve Balya ilçelerinde meydana gelen faili meçhul 6 motosiklet hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik JASAT ve Asayiş timlerinden oluşan özel bir ekip oluşturdu.

03.06.2024 16:05
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Motosiklet hırsızları yakalandı

BALIKESİR - Balıkesir'in İvrindi ve Balya ilçelerinde son bir haftada yaşanan 6 motosiklet hırsızlık olayı sonrası harekete geçen jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 kişi cezaevine gönderdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, geçtiğimiz haftada İvrindi ve Balya ilçelerinde meydana gelen faili meçhul 6 motosiklet hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik JASAT ve Asayiş timlerinden oluşan özel bir ekip oluşturdu.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde, 8 ayrı noktada bulunan güvenlik kamera kayıtları 47 saat, mağdurların beyanları ve fotoğraf teşhisleri doğrultusunda, yapılan istihbarı çalışmalarla, bahse konu motosiklet hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin R.Ö.ve H.E.Ö.olduğu tespit edildi. Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda motosikletler ile birlikte saklandıkları yerde yakalandı. R.Ö. ve H.E.Ö. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak Kepsut L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İHA

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