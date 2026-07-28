Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Afyonkarahisar'da park halindeki motosikletin iki genç tarafından çalındığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir sürücü kursunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki motosikletin yanına gelen 2 genç, kısa süre çevreyi kontrol ettikten sonra motosikleti çalarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık olayı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin motosikleti alarak bölgeden hızla uzaklaştıkları görüldü. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.