Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 şahıs yakalandı

Adıyaman'da meydana gelen 3 farklı motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şahısları tespit etti. Yakalanan şüpheliler Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

27.07.2024 22:53
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Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 şahıs yakalandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da 3 farklı adreste motosiklet hırsızlığı olaylarına karıştığı iddia edilen 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Kayalık, İmamağa ve Siteler mahallelerinde 3 farklı motosiklet hırsızlığı olayının yaşanması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri meydana gelen hırsızlık olaylarının yansıdığı güvenlik kamera kayıtlarına tek tek ulaşarak incelemeye aldı.

Polis ekipleri, inceledikleri kamera kayıtlarının ardından Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayı gerçekleştirdikleri belirlenen M.Y., Ş.A. ve M.P. isimli şahısları yakalamak çalışma başlattı. M.Y. ve Ş.A., isimli her iki şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. M.P. isimli şahsı yakalanma çalışmaları ise sürüyor. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan M.Y. ile Ş.A. isimli şahıslar Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 şahıs yakalandı - Son Dakika

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