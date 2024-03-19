Motosiklet ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 1 ağır yaralı
UŞAK - Uşak'ta otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Bir Eylül Sanayi Sitesi 7. Site Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.A.Y. idaresindeki 64 SD 889 plakalı motosiklet sollama yaptığı sırada karşı şeritten gelen Ö.F.Ç. kontrolündeki 64 KN 200 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekiplerince ise otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, motosiklet sürücüsünün ehliyeti olmadığı öğrenildi.
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