Motosiklet kamyonete çarptı, fırlayan yolcuyu da başka araç ezdi: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Motosiklet kamyonete çarptı, fırlayan yolcuyu da başka araç ezdi: 2 yaralı

Geniş Video İzle

Mersin'de meydana gelen kazada, motosiklet kamyonete çarptı ve motosiklette bulunan genç yolcu fırlayarak başka bir aracın üzerinden geçti. Kazada sürücü ve yolcu ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılara müdahale edildi. Motosiklet sürücüsü kalbi durdu ancak hastanede yapılan müdahale ile hayata döndürüldü. Yaralılar Mersin'deki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

19.07.2024 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motosiklet kamyonete çarptı, fırlayan yolcuyu da başka araç ezdi: 2 yaralı

Kazada sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan genç fırladığı yolda başka bir aracın üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı

MERSİN - Mersin'de 2 kişinin bulunduğu motosiklet kamyonete çarptı. Kazada sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan genç fırladığı yolda başka bir aracın üzerinden geçmesi sonucu yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kargıcak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda sanayinin karşısında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevre yolundan ilçe merkezine doğru seyir halinde olan H.C.S. idaresindeki 33 ASE 265 plakalı motosikletle, çalışma nedeniyle tek şeride düşen bölgede dönüş yapan A.B. yönetimindeki 33 VAP 01 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklette yolcu olarak bulunan H.M.Ş. yola fırlayınca karşı istikametten gelen başka bir kamyonet üzerinden geçti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiye olay yerinde müdahale ederek ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Kalbi duran motosiklet sürücüsü hastanede yapılan müdahale ile hayata döndürüldü. Sürücü ile başka bir aracın üzerinden geçerek yaraladığı yolcu daha sonra Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Mersin, Motosiklet, Soruşturma, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet kamyonete çarptı, fırlayan yolcuyu da başka araç ezdi: 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:40 Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı
17:00 Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi İşte dakika dakika global yazılım krizi Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi
16:33 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
14:08 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM’ye giden vatandaşlar eli boş döndü Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
10:04 Ayşe Ateş: Büyük bir karanlık güce karşı savaşıyoruz Ayşe Ateş: Büyük bir karanlık güce karşı savaşıyoruz
17:01 Ankara’daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı Ankara'daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı
16:14 Mardin’i karıştıran dolandırıcılık olayı 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrunda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrunda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:59 Yıldız Sarayı ziyarete açıldı Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak
14:59 Gelinim Mutfakta’da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi Gelinim Mutfakta'da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi
14:18 Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti
14:12 Elon Musk, Microsoft’un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 18:49:40. #1.12#
SON DAKİKA: Motosiklet kamyonete çarptı, fırlayan yolcuyu da başka araç ezdi: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement