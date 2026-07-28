Motosiklet Kazası Değil, Silahlı Saldırı

Sakarya'da motosiklet kazasında ağır yaralandığı ihbarı üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 30 yaşındaki gencin silahla vurulduğu ortaya çıktı.

Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi Taşlık Sokak'ta meydana gelen olayda, motosiklet kazası ihbarı alan ekipler, olay yerinde bulunan 30 yaşındaki Duhan Sağıroğlu'nu ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk etti. Sağıroğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, gencin motosiklet kazasında değil, silahla vurulduğunu tespit etti. Sağıroğlu'nun tartışma sonrasında akrabası Y.S. tarafından vurulduğunu değerlendiren ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı başlatılan inceleme sürüyor.