Motosiklet Kazası: Muhtar Beyin Kanaması Geçirdi

Kamyonet ile çarpıştı tedaviyi reddetti, hastanede beyin kanaması sebebiyle yoğun bakıma alındı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile çarpışan 60 yaşındaki motosiklet sürücüsü, tedaviyi kabul etmedi. Ancak hastaneye gidince beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı.

Kaza saat 11.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Orhaniye Mahallesi Muhtarı Veli Çetin yönetimindeki 16 ATJ 460 plakalı motosiklet, sokağa dönüş yapmakta olan Ferhat A. yönetimindeki 16 AKY 239 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen muhtar, yaralandı. Sağlık ekiplerinin hastanede tedavisi reddeden muhtar, vatandaşların da ısrarıyla ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan incelemelerde, beyin kanaması geçirdiği öğrenilen muhtar yoğun bakıma alındı.

Polis kazayla ilgili tahkikata devam ediyor.