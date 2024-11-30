Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
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Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

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İnegöl'de motosiklet ile otomobile çarpan sürücü, başka bir otomobilin altına girdi ve ağır yaralandı.

30.11.2024 21:23
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Motosikletiyle otomobile çarptı, sürüklenerek başka bir otomobilin altına girdi

Otomobilin altına sıkışan sürücü ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletle otomobile arkadan çarpan ve sürüklenerek başka bir otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Otomobilin altından itfaiye ekiplerinin çıkarttığı gencin motosikleti 1 ay önce satın aldığı öğrenildi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Yeniceköy Mahallesi Bursa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Lokman Ö. idaresindeki 16 BNA 950 plakalı motosiklet, aynı yöne seyir halinde olan Hanifi A. idaresindeki 16 AJU 088 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü sürüklenerek karşı yönden gelen Kaan K. idaresindeki 16 BAE 241 plakalı otomobilin altına girdi. Ağır yaralanan genç, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika

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