Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tezcan D. (48) yönetimindeki 16 AYM 911 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Motosikletten düşen sürücü ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Tezcan D., yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA