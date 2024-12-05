Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi Gaziethempaşa Bulvarı ile Gemlik Sokak'ın kesiştiği yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerime E.idaresindeki 55 AHH 13 otomobil, Recep Kara yönetimindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kara, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Gazi Polis Merkezi tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Kerime E, Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.