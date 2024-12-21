Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kullandığı motosikletin devrilerek sürüklenmesi sonucu ayağından ve kolundan yaralanan motosiklet sürücüsü, feryatlarıyla ortalığı inletti.

Kaza, Alanya-Antalya D-400 Karayolu Sorgun-Otogar Köprülü kavşak yan yolda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Efe G.'nin kullandığı 07 BJA 996 plakalı motosiklet, otogar kavşağına yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Kazada, asfaltta motosikletiyle birlikte sürüklenen motosiklet sürücüsü Efe G. yaralandı. Efe G.'nin yardımına ilk olarak motosikletli arkadaşları koştu. Efe G., 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesi ve sedyeye alınması sırasında acıdan attığı feryatlarla ortalığı inletti. Efe G., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 12 bin 977 TL, motor sahibine 12 bin 977 TL olmak üzere toplam 23 bin 954 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA