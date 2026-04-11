Motosiklet Kazasında Genç Hayata Döndürüldü

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kaza yapan motosikletli genç, sağlık ekiplerinin yaklaşık 35 dakika süren kalp masajıyla hayata döndürülerek hastanaye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Hacıyakup köyünde Gökdeniz D. (22), motosikleti ile kazaya karıştı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaklaşık 35 dakika süren kalp masajıyla şahıs hayata döndürüldü. Ağır yaralı olarak Gölyaka İlçe Hastanesine kaldırılan Gökdeniz D. tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE
