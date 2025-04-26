Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Ağır Yaralandı

Motosikletin kontrolden çıkması ile birlikte genç sürücü duvara ve direğe çarptı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet duvara ve direğe çarptı; sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Akhisar mahallesi 1. Malazgirt caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Tuncay B.yönetimindeki 16 BNK 336 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun kenarındaki evin duvarı ve beton direğe çarptı. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaralı daha sonra ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.