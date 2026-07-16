Motosiklet Kazasında Genç Yaşamını Yitirdi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin yol kenarındaki direğe çarptığı kazada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Ölen gencin askerden kısa süre önce döndüğü öğrenildi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Sarıgöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mezarlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Ali Akbaba (21), henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan genç ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Akbaba, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Ali Akbaba'nın askerden kısa süre önce terhis olduğu öğrenildi.

Genç yaşta yaşamını yitiren Ali Akbaba'nın ölümü, ailesi, yakınları ve Sarıgöl ilçesinde büyük üzüntüye neden oldu. - MANİSA