Motosiklet Kazasında Genç Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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Motosiklet Kazasında Genç Yaşamını Yitirdi

Motosiklet Kazasında Genç Yaşamını Yitirdi
16.07.2026 22:43
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde motosiklet kazasında 21 yaşındaki Ali Akbaba hayatını kaybetti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin yol kenarındaki direğe çarptığı kazada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Ölen gencin askerden kısa süre önce döndüğü öğrenildi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Sarıgöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mezarlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Ali Akbaba (21), henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan genç ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Akbaba, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Ali Akbaba'nın askerden kısa süre önce terhis olduğu öğrenildi.

Genç yaşta yaşamını yitiren Ali Akbaba'nın ölümü, ailesi, yakınları ve Sarıgöl ilçesinde büyük üzüntüye neden oldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet Kazasında Genç Yaşamını Yitirdi - Son Dakika

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