Motosiklet Kazasında Sağlık Görevlisinden Hızlı Müdahele

Yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk yardım, yakın noktadaki sağlık ocağındaki sağlıkçılardan geldi

Kazayı gören sağlıkçı elinde steteskop ve tansiyon aletiyle koşup geldi

Motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına sağlık ocağında görevli sağlıkçılar koştu. Elinde steteskop ve tansiyon aleti ile gelen bir sağlıkçı yaralı sürücünün durumunu kontrol etti.

Kaza; Manavgat ilçesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Mehmet B.'nin kullandığı 07 ARM 810 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halindeyken park etmek için yavaşlayan Gülbahar Z.'nin kullandığı 07 BVV 905 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına kazanın meydana geldiği yerde bulunan sağlık ocağında görevli sağlıkçılar koştu. Elinde steteskop ve tansiyon aleti ile gelen sağlık görevlisi yaralıya ilk müdahaleyi yaparak sağlık durumunu kontrol etti. Yaralı sürücü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı trafik polisine anlatan sürücü Mehmet B., 65-70 km hızla ilerlerken, önündeki otomobilin sağ tarafa dönmek için durduğunu, frene basmasına rağmen motosikletin tekerinin kayarak otomobile arkadan çarptığını belirtti.