Motosiklet Lokantaya Daldı, Müşteri Yaralandı - Son Dakika
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Motosiklet Lokantaya Daldı, Müşteri Yaralandı

Motosiklet Lokantaya Daldı, Müşteri Yaralandı
20.07.2026 17:38
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Kocaeli'de kontrolünü kaybeden motosiklet, lokantadaki müşteriyi yaraladı. Olay güvenlik kamerasında.

Kocaeli'de kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü lokantanın cam vitrinine daldı. Çarpmanın şiddetiyle müşteri savrularak yaralandı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, iki gün önce gece saatlerinde Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi Amiral Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet hakimiyetini kaybeden Y.G., lokantanın camını kırarak bir müşteriye çarptı. O sırada masada oturan müşteri çarpmanın şiddetiyle savrulurken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpmanın şiddetiyle müşteri yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı müşteriyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet Lokantaya Daldı, Müşteri Yaralandı - Son Dakika

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